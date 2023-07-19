Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi Bahçeşehir'de Hizmete Açıldı

Kadınların kişisel gelişimine destek olmak amacıyla Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) yeni şubesi Bahçeşehir 2'nci Kısım Mahallesi'nde hizmete açıldı. Merkezde el sanatlarından moda tasarımına, gastronomi ve mutfak sanatlarından yabancı dil kurslarına kadar pek çok eğitim verilecek.

Kadınların kişisel gelişimine destek olma amacıyla Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) yeni şubesi Bahçeşehir 2'nci Kısım Mahallesi'nde yapılan törenle hizmete açıldı.

Bahçeşehir BAKMER Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Her zaman Başakşehirli kadınların yanındayız. Komşularımızın hayatlarına dokunduğumuz, hayatlarına değer kattığımız BAKMER şubelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Başakşehirli kadınlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına merkezlerimizi çok daha donanımlı hale getirdik. Yeni merkezimizde yedi dersliğimiz bulunuyor" diye konuştu.

"MERKEZİMİZDE, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI SINIFI DA VAR"

Merkezde verilecek eğitimler hakkında bilgi veren Kartoğlu, "El sanatlarından moda tasarıma, gelenekli ve görsel sanatlardan yabancı dil kurslarına kadar pek çok branşta eğitimler vereceğiz. Ayrıca Başakşehirli kadınlarımız, kuaför, diyetisyen, güzellik ve cilt bakım gibi alanlarda profesyonel eğitimler alma imkanına kavuşacak. Merkezimizde aynı zamanda profesyonel mutfak eğitimlerinin verileceği ilk gastronomi ve mutfak sanatları sınıfımız da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Bahçeşehir BAKMER'de ilçedeki en büyük kapasiteye sahip kadın aktivite merkezinin de olduğunu belirten Kartoğlu, "Başakşehirli komşularımız en güzel kutlamalarında, keyifli sohbetler yapacakları çay saatlerinde ve özel günlerinde merkezimizde bir araya gelecek. Randevuyla hizmet vereceğimiz etkinlik merkezimiz ücretsiz olacak. Yeni merkezimiz, her şeyin en güzeli ve özeline layık Başakşehirli kadınlarımıza hayırlı olsun" dedi.