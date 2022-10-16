Başakşehir- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir- İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Başakşehir maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı tam gaz devam ederken futbolseverler maçları sıkı sıkıya takip ediyor. Süper Lig karşılaşmalarından biri olan Başakşehir- İstanbulspor maçı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Başakşehir- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu aratılmakta. Peki, Başakşehir- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir- İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor?