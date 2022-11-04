Başakşehir'in ülke puanına katkısı kaç puan 2022-2023? Başakşehir UEFA gruplarında ülke puanı için ne kadar puan topladı, toplam katkısı kaç?

2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup maçları tamamlandı. UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Şuanda ülkemiz 12. sırada yer alıyor. Bunun ardından temsilcilerimizin ülke puanı katkıları merak edildi. Peki, Başakşehir'in ülke puanına katkısı kaç puan 2022-2023? Başakşehir kaç puan katkı yaptı? Başakşehir'in ülke puanı hesaplaması sizlerle...

Türk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlar

Bugün oynanan grup maçlarının ardından ülkemizin UEFA ülke sıralaması ve puanı merak edildi. Peki, Başakşehir'in ülke puanına katkısı kaç puan 2022-2023? Başakşehir UEFA gruplarında ülke puanı için ne kadar puan topladı, katkısı kaç? Başakşehir'in UEFA gruplarda ülke puanı katkısı kaç puan oldu? İşte detaylar...

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır. UEFA Ülke puan sıralamasında Türkiye şuanda 12. sırada yer alıyor. UEFA ülke puan sıralaması tablosu şu şekilde:

Şuanda güncel ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer alıyoruz.

BAŞAKŞEHİR'İN ÜLKE PUANINA KATKISI KAÇ PUAN?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubunda toplam 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır. Buna göre:

Başakşehir'in gruplardaki ülke puanı katkısı : 4*2 + 1*1 = 9 puan (Genel katkı 13.5/5=2.7 puan)