Başakşehir'in UEFA maçı hangi kanalda? Başakşehir'in UEFA maçı hangi ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı nereden izlenir?

Başakşehir'in UEFA maçı hangi kanalda? Sorusu, maç zamanının yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından sıklıkla merak edilen sorular arasında yer aldı. Bu haberimizde merak eden futbolseverler için Başakşehir'in UEFA maçı hangi kanalda? Sorusunu ve Başakşehir'in UEFA maçı hangi ne zaman, saat kaçta? Sorularını yanıtladık. Peki, Sivas'ın UEFA maçı hangi kanalda? Sivas'ın UEFA maçı hangi ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı nereden izlenir?

BAŞAKŞEHİR'İN UEFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir- Hearts maçı EXXEN platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı izlemek için EXXEN uygulamasına üye olmalısınız. Başakşehir- Hearts maçı TV8,5 ekranlarında da şifresiz olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN UEFA MAÇI HANGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Başakşehir- Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da oynanacak.