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Başakşehir'in rakibi kim olacak? Başakşehir'in rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?

Gündem Haberleri

Başakşehir'in rakibi kim olacak? Başakşehir'in rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?

Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Bu haberin ardından Başakşehir'in rakibi kim olacak? araştırılıyor. Peki, Başakşehir'in rakibi kim olacak? Başakşehir'in rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?

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Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Başakşehir'in rakibi kim olacak? Başakşehir'in rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti? İşte detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KİM OLACAK?

Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri, playoff turundan çıkacak. İşte turu geçen takımlar;

Gent

Lech Poznan

Fiorentina

Lazio

AEK Larnaca

Sheriff

Anderlecht

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçları 9 ve 16 Mart'ta oynanacak. UEFAAvrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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