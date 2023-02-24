Başakşehir'in rakibi kim olacak? Başakşehir'in rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?

Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Bu haberin ardından Başakşehir'in rakibi kim olacak? araştırılıyor. Peki, Başakşehir'in rakibi kim olacak? Başakşehir'in rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?