Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi kim oldu? Başakşehir La Fiorita'yı elerse kiminle eşleşecek?

Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi kim oldu? Başakşehir Konferans Ligi'ndeki yoluna dolu dizgin devam ediyor. Başakşehir'in La Fiorita'yı elemesi durumunda rakibi kim olacak, kimle eşleşecek merak ediliyor. Peki, Başakşehir'in Konferans rakibi kim? Detaylar...

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi İberias 1999 - Partizani eşleşmesi galibi olacak. İberias 1999 ilk maçı 2-0 kazanmıştı. İkinci maç bu akşam oynanacak.