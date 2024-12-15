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Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe – Başakşehir)?

Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe – Başakşehir)?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de ağırlıyor. Mücadelede 1-0 sarı-lacivertliler önde. Peki, Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturuyor. Karşılaşma BeIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi

İKİ TAKIMIN DURUMU

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 22 puanı 7. sırada yer alıyor. Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko.

Başakşehir : Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzysztof Piatek.

BAŞAKŞEHİR'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ OFSAYT MI DEĞİL Mİ?

Başakşehir'in iptal edilen golü hakkında yorumcular düşüncelerini ifade ettiği zaman açıklamalar sayfamızda yayınlanacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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