UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında M. Başakşehir - Breidablik karşı karşıya geliyor. Başakşehir ilk 11 belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Başakşehir ilk 11! M. Başakşehir - Breidablik maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları merak ediliyor. Peki, Başakşehir ilk 11! M. Başakşehir - Breidablik maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Sporseverlerin merakla beklediği M. Başakşehir - Breidablik maçı bugün TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Başakşehir ilk 11! M. Başakşehir - Breidablik maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları gündeme geliyor. Başakşehir ilk 11! M. Başakşehir - Breidablik maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

M. BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson

11-08-2022 M.BAŞAKŞEHİR VS BREİDABLİK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

M.Başakşehir ile Breidablik arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, TRT Spor, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI HANGİ GÜN?

M.Başakşehir-Breidablik Maçı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir-Breidablik Maçı, saat 20:45 başlayacak.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

M.Başakşehir ve Breidablik, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Basaksehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.