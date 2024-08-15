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Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberia ne zaman, saat kaçta CANLI izleme linki var mı?

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Başakşehir Iberia maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Iberia maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Iberia maçı yayın bilgisi!

Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberiamaçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Iberia maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Iberia maçı yayın bilgisi haberimizde!

BAŞAKŞEHİR IBERİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Iberia maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Iberia maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için TRT Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. TRT Spor kullanıcıları bu akşamki Başakşehir Iberia maçını şifresiz izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR IBERİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Iberia maçı bu akşam saat 20:45 'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR IBERİA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Başakşehir Iberia maçı 11'leri henüz belli olmadı.

BAŞAKŞEHİR IBERİA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Iberia maçı, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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