Dünya Kupası arasında Başakşehir ile Hull City hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin beklediği Başakşehir- Hull City maçında Ozan Tufan'ın forma giyip giymediği merak ediliyor. Arama motorlarında Başakşehir- Hull City maçında Ozan Tufan oynuyor mu? Başakşehir maçında Ozan Tufan var mı? soruları aratılıyor.

Başakşehir- Hull City maçında Ozan Tufan oynuyor mu? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Başakşehir ile Hull City hazırlık maçında mücadele edecek. Peki, Başakşehir- Hull City maçında Ozan Tufan oynuyor mu? Başakşehir maçında Ozan Tufan var mı? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR- HULL CİTY MAÇINDA OZAN TUFAN OYNUYOR MU?

Başakşehir- Hull City maçı öncesi ısınan Ozan Tufan'ın maçta forma giyeceği düşünülüyor.