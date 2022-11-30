Başakşehir - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Hull City hangi kanalda? Başakşehir hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Başakşehir ile Hull City hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Başakşehir- Hull City maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Hull City hangi kanalda? Başakşehir hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte maç hakkındaki detaylar...