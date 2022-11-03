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Başakşehir-Hearts maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir-Hearts maçı nerede, nasıl izlenir?

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Başakşehir-Hearts maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir-Hearts maçı nerede, nasıl izlenir?

UEFA Avrupa liginin iddialı takımlarından Başakşehir- Hearts bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hearts-Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Hearts-Başakşehir maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Başakşehir-Hearts maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir-Hearts maçı nerede, nasıl izlenir? İşte detaylar…

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Başakşehir maçı hangi kanalda? Hearts ile Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hearts - Başakşehir maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Hearts Başakşehir maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Başakşehir-Hearts maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı hangi kanalda? Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Hearts-Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü 18.30'da gerçekleşecek.

Hearts ve Başakşehir maçını canlı izlemek için Hearts-Başakşehir CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

Hearts ile Başakşehir arasındaki maç, EXXEN ve TV8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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