UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, sahasında Hearts'i konuk ediyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Başakşehir-Hearts maçı heyecanla bekleniyor. Başakşehir-Hearts maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Başakşehir-Hearts maçı CANLI izle! EXXEN Başakşehir-Hearts maçı canlı izleme linki! Başakşehir-Hearts maçı canlı yayın İZLE!

Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina'nıın sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak. Sporseverler Başakşehir-Hearts maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. EXXEN Başakşehir-Hearts maçı canlı izleme linki! Başakşehir-Hearts maçı canlı yayın İZLE!

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hearts- Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü 18.30'da gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI CANLI İZLE!

Hearts ve Başakşehir maçını canlı izlemek için Hearts-Başakşehir CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hearts ile Başakşehir arasındaki maç, EXXEN ve TV8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.