UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, sahasında Hearts'i konuk etti. Başakşehir maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Başak maç özeti araştırılıyor Başakşehir-Hearts maç özeti İZLE! Başakşehir maç özeti izleme linki! Başakşehir maç özeti FULL HD izle!

Başakşehir- Hearts maç özeti İZLE! Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina'nıın sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracaktı. Başakşehir maçının kaç kaç merak konusu oldu. Başakşehir-Hearts maçının özeti araştırılıyor. Başakşehir maç özeti izleme linki! Başakşehir maç özeti FULL HD izle!

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇ ÖZETİ İZLE!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Başakşehir, sahasında Hearts'ı 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu lider bitirerek, adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşma boyunca oyunda üstünlüğünü koruyan Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Hearts'ın tek golü ise 90. dakikada Atkinson attı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.

SON 16 TURUNA YÜKSELDİK

Hearts engelini rahat geçen Başakşehir, A Grubu'nu Fiorentina'nın önünde lider bitirdi. Temsilcimiz bu başarısıyla direkt son 16 turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLEME LİNKİ!

Başakşehir-Hearts maçının özeti araştırılıyor Başakşehir-Heart maçının özetini izlemek için BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ! yazısına tıklayınız.