UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, sahasında Hearts'i konuk ediyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hearts-Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Hearts-Başakşehir maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Başakşehir-Hearts ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Hearts maç kadrosu! İşte detaylar...

Başakşehir- Hearts ilk 11'ler! Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina'nıın sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak. Sporseverler Hearts- Başakşehir maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Başakşehir-Hearts ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Hearts maç kadrosu! Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hearts-Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü 18.30'da gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI CANLI İZLE!

Hearts ve Başakşehir maçını canlı izlemek için Hearts-Başakşehir CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hearts ile Başakşehir arasındaki maç, EXXEN ve TV8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson