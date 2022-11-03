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Başakşehir-Hearts ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Hearts maç kadrosu!

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Başakşehir-Hearts ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Hearts maç kadrosu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, sahasında Hearts'i konuk ediyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hearts-Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Hearts-Başakşehir maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Başakşehir-Hearts ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Hearts maç kadrosu! İşte detaylar...

Başakşehir- Hearts ilk 11'ler! Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina'nıın sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak. Sporseverler Hearts- Başakşehir maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Başakşehir-Hearts ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Hearts maç kadrosu! Detaylar haberimizde...

Hearts-Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü 18.30'da gerçekleşecek.

Hearts ve Başakşehir maçını canlı izlemek için Hearts-Başakşehir CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

Hearts ile Başakşehir arasındaki maç, EXXEN ve TV8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Başakşehir Hearts Gündem Spor Haberler

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