Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Hatayspor FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir- Hatayspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Başakşehir- Hatayspor FK maçı şifresiz mi ve Başakşehir- Hatayspor FK maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Başakşehir- Hatayspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir- Hatayspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-02-2024 BAŞAKŞEHİR VS HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Hatayspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir-Hatayspor Maçı, 07 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Hatayspor Maçı, saat 17:30 başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ve Hatayspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Son 16 maçı, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.