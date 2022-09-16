Başakşehir grupta kaçıncı sırada? İşte GÜNCEL Başakşehir UEFA puan durumu!

Başakşehir grupta kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Başakşehir'in, Fiorentina galibiyetinin ardından grupta kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Peki, Başakşehir grupta kaçıncı sırada? İşte Başakşehir UEFA puan durumu!

Başakşehir grupta kaçıncı sırada? Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden ve grup maçlarında ikide, iki yapan Başakşehir'in, Fiorentina'ya karşı 3-0'lık galibiyet almasının ardından grupta kaçıncı sırada olduğu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Konuya ilişkin internette en çok Başakşehir grupta kaçıncı sırada? İşte Başakşehir UEFA puan durumu! aramaları yapmakta. İşte Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi ile ilgili detaylar.

BAŞAKŞEHİR GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

BAŞAKŞEHİR UEFA PUAN DURUMU (GÜNCEL)

BAŞAKŞEHİR-RİGAS MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi grup 3. maçında Rigas ile 6 Ekim 2022 tarihinde karşı karşıya gelecek.