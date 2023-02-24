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Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak?

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Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Başakşehir'in rakibi ise Gent oldu. Merak edilenler arasında ise Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak? soruları yer aldı.

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G Grubu'nu lider tamamlayan Başakşehir ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Arama motorlarında Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak? soruları araştırılıyor

BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekiminin tamamlanmasının ardından Sivasspor ile Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor maçlarını 9 ve 16 Mart tarihinde oynayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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