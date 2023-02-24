Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Başakşehir'in rakibi ise Gent oldu. Merak edilenler arasında ise Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak? soruları yer aldı.