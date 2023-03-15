Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Başakşehir ile Gent kozlarını tur için paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Başakşehir - Gent maçının hakemi kim? İşte Başakşehir - Gent müsabakasına dair tüm merak edilenler...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Her türü galibiyet ile tur atlayacak temsilcimizde tek düşünce Gent karşısında galibiyet almak. Futbolseverler kritik müsabakanın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Başakşehir - Gent maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...
Medipol Başakşehir ve Gent 15 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak
Medipol Başakşehir ve Gent 15 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak kritik müsabaka TV8 den naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Medipol Başakşehir ile Gentin kozlarını paylaşacağı karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek. Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.