Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Başakşehir ile Gent kozlarını tur için paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Başakşehir - Gent maçının hakemi kim? İşte Başakşehir - Gent müsabakasına dair tüm merak edilenler...