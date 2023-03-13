UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Başakşehir- Gent maçına kısa süre kala futbolseverler maçın hakemini merak etti. Arama motorlarında Başakşehir- Gent maçı hakemi kim? Başakşehir- Gent maçını kim yönetecek? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Başakşehir- Gent maçına az zaman kala maçın detayları merak edildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Başakşehir- Gent maçının hakemi belli oldu. Futbolseverler ise maçın hakemini arama motorlarında araştırdı. Peki, Başakşehir- Gent maçı hakemi kim? Başakşehir- Gent maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR- GENT MAÇI HAKEMİ KİM?

Başakşehir- Gent maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

BAŞAKŞEHİR- GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir- Gent maçı 15 Mart günü saat 20.00'de oynanacak.

BAŞAKŞEHİR- GENT MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi maçı olan Başakşehir- Gent maçı TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.