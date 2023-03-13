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Başakşehir- Gent maçı hakemi kim? Başakşehir- Gent maçını kim yönetecek?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Başakşehir- Gent maçına kısa süre kala futbolseverler maçın hakemini merak etti. Arama motorlarında Başakşehir- Gent maçı hakemi kim? Başakşehir- Gent maçını kim yönetecek? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Başakşehir- Gent maçına az zaman kala maçın detayları merak edildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Başakşehir- Gent maçının hakemi belli oldu. Futbolseverler ise maçın hakemini arama motorlarında araştırdı. Peki, Başakşehir- Gent maçı hakemi kim? Başakşehir- Gent maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Başakşehir- Gent maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Başakşehir- Gent maçı 15 Mart günü saat 20.00'de oynanacak.

UEFA Konferans Ligi maçı olan Başakşehir- Gent maçı TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Medipol Başakşehir Fk Gent Gündem Spor Haberler

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