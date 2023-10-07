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Başakşehir - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Başakşehir - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Başakşehir - Gaziantep FK maçını kaçıran futbolseverler Başakşehir maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir - Gaziantep FK maç özeti! Başakşehir - Gaziantep FK maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Başakşehir - Gaziantep FK maç özeti!