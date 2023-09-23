Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir?

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçı hakkında bilgi arayanlar için detaylar belirlendi. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...