Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir?
Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçı hakkında bilgi arayanlar için detaylar belirlendi. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başakşehir ve Galatasaray maçı nereden izlenir merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir ve Galatasaray maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da yayınlanacaktır.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY HANGİ KANALDA?
Başakşehir ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç Beinsport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.