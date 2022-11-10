Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?

Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Takımına 3 puanı kazandırmayı hedefleyen her iki takım da maç hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? sorusunu merak etti. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? İşte maç hakkında merak edilenler...