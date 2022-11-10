Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?
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Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Takımına 3 puanı kazandırmayı hedefleyen her iki takım da maç hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? sorusunu merak etti. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? İşte maç hakkında merak edilenler...
Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? sorusu gündemde. Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray karşılaşacak. Maçın hakeminin kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı hakemi kim? Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
12 Kasım günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.
Başakşehir - Galatasaray karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.
Süper Lig karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.