Başakşehir-Galatasaray maçı CANLI YAYIN! Galatasaray maçı ŞİFRESİZ İZLE! Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda?
Başakşehir ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçı canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir ve Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek maçın detayları araştırılıyor. Başakşehir ile Galatasaray maçı hangi kanalda merak konusu oldu. Arama motorlarında Galatasaray maçı şifresiz yayın linki sorgulatılıyor. İşte, Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın linki!
Başakşehir; Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek
Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi
Başakşehir ve Galatasaray maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da yayınlanacaktır.
Başakşehir ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç Beinsport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.