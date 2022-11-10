Başakşehir- Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Başakşehir- Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Takımına 3 puanı kazandırmayı hedefleyen her iki takım da maç hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar ise Başakşehir- Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. 12 Kasım günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merak ediliyor. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Başakşehir- Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray maçı biletleri çıktı mı?