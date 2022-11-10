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Başakşehir- Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Başakşehir- Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı?

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Başakşehir- Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Başakşehir- Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Takımına 3 puanı kazandırmayı hedefleyen her iki takım da maç hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar ise Başakşehir- Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. 12 Kasım günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merak ediliyor. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Başakşehir- Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray maçı biletleri çıktı mı?

Başakşehir - Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray karşılaşması heyecanla beklenirken taraftarlar da Başakşehir - Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Başakşehir - Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray maçı biletleri çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

12 Kasım günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Başakşehir - Galatasaray karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

Süper Lig karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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