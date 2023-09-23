Başakşehir-Galatasaray MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Galatasaray maç skoru ne?

Başakşehir ve Galatasaray arasında oynanan maçın sonucu merakla bekleniyordu. Maçı kaç kaç bitti? İki takım arasındaki mücadelede skor ne oldu? Tüm detaylar haberimizde.