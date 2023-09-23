Başakşehir-Galatasaray MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Galatasaray maç skoru ne?
Başakşehir ve Galatasaray arasında oynanan maçın sonucu merakla bekleniyordu. Maçı kaç kaç bitti? İki takım arasındaki mücadelede skor ne oldu? Tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen macın sonucu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Başakşehir ve Galatasaray maç sonucu araştırılıyor. Arama motorlarında Galatasaray maçı kaç kaç bitti sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Galatasaray maç skoru ne? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ SONUCU!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Tempo seviyesi yüksek mücadelenin kazananı 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.