Başakşehir Galatasaray MAÇ ÖZETİ! Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maç özeti İZLE!

Başakşehir ile Galatasaray arasında gerçekleşen futbol maçının özeti ve sonuçları araştırılıyor. Maçın skoru ve detaylarına dair bilgiler maç özeti merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği maçta hangi taraf galip geldi merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Başakşehir Galatasaray maç özeti araştırılmaktadır. Arama motorlarında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın özeti sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından, Başakşehir Galatasaray maç özeti! Galatasaray maç özeti izle! konuları araştırılıyor. İşte, Galatasaray Başakşehir maç özeti izle!

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek mücadelenin kazananı 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

KAZIMCAN SAKATLANDI

Karşılaşmaya 11'de başlayan Kazımcan Karataş, 25. dakikada Karzev ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Milli oyuncu maça devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

PERDEYİ ZIYECH AÇTI

44. dakikada Tete'nin sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası dışında topla buluşan Ziyech düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ!

Başakşehir ile Galatasaray arasında gerçekleşen maç, Beinsport 1 kanalından yayınlanmaktadır.