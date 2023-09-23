Başakşehir-Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler kimler? Başakşehir Galatasaray maç kadrosu!

Başakşehir ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray ve Başakşehir'in maç kadrosu futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. İki takımın maç kadrosunda kimlerin yer aldığı merak konusu. Peki, Galatasaray maçı ilk 11'ler kimler? İşte detaylar...