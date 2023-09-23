Başakşehir-Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler kimler? Başakşehir Galatasaray maç kadrosu!
Başakşehir ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray ve Başakşehir'in maç kadrosu futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. İki takımın maç kadrosunda kimlerin yer aldığı merak konusu. Peki, Galatasaray maçı ilk 11'ler kimler? İşte detaylar...
Başakşehir ve Galatasaray takımları bugün karşı karşıya geliyor. Başakşehir Galatasaray maç kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Maçta ilk 11'ler kimler merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Galatasaray maç kadrosu kimler? İşte, Başakşehir Galatasaray ilk 11'ler!
GALATASARAY İKİNCİ SIRADA
Süper Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY İLK 11'LER!
Başakşehir; (Muhtemel) Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek
Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi