Başakşehir Galatasaray hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Başakşehir Galatasaray canlı HD şifresiz maç izleme link!

Başakşehir Galatasaray canlı izle! Süper Lig'de 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, 9. haftada RAMS Başakşehir deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde sadece bir galibiyet alabilen Başakşehir ise lider karşısında çıkış arayacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir Galatasaray karşılaşması, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede düdüğü Atilla Karaoğlan çalacak. Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla lider durumda yer alıyor.

Ev sahibi RAMS Başakşehir ise bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta yalnızca bir kez kazandı. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, maç TOD TV platformundan da canlı olarak izlenebilecek. Televizyondan izlemek isteyen futbolseverler Bein Sports kanalını tercih edebilecek.

İnternet üzerinden izlemeyi planlayanlar ise TOD platformuna giriş yaparak karşılaşmayı tablet, telefon veya bilgisayar üzerinden canlı olarak takip edebilir. TOD TV, Süper Lig maçlarını resmi yayın hakkıyla sunan platform olarak öne çıkıyor.

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, TOD platformuna abone olarak maçı kesintisiz şekilde takip edebilir. TOD üyeleri, internet bağlantısı olan her cihazdan canlı yayın imkanına sahip olacak.

Ayrıca, Bein Sports kanalına sahip dijital yayın platformları üzerinden de mücadele canlı izlenebilir. Hem televizyon hem de mobil cihazlar için yayın alternatifleri sunuluyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Başakşehir Galatasaray karşılaşması bazı yabancı kanallardan da şifresiz olarak yayınlanacak. Fransa'da beIN Sports MAX 7, Portekiz'de Sport TV6 ve Rusya'da Match! Futbol 3 kanalları mücadeleyi canlı olarak ekrana getirecek.

Bu yayınlar Türkiye dışında erişilebilir durumda bulunuyor. Türkiye içinden şifresiz yayın erişimi bulunmadığı için izleyiciler, resmi yayıncı kuruluşlar üzerinden maçı takip edebiliyor.

Başakşehir Galatasaray maçını veren kanallar:

Fransa: beIN Sports MAX 7

Portekiz: Sport TV6

Rusya: Match! futbol 3