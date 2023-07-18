Başakşehir FK ismi mi değişti, yeni ismi ne oldu 2023? İstanbul Başakşehir FK RAMS Başakşehir mi oldu? RAMS nedir, ne demek?

RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Başakşehir FK'nin yeni adı RAMS Başakşehir oldu. Futbol severler RAMS nedir, ne demek merak etti. Peki, Başakşehir FK ismi mi değişti, yeni ismi ne oldu 2023? İstanbul Başakşehir FK RAMS Başakşehir mi oldu? RAMS nedir? Medipol Başakşehir FK RAMS Başakşehir mi? İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Başakşehir, RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul ekibi önümüzdeki 3 sezon boyunca Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir adıyla mücadele edecek. Başakşehir FK ismi mi değişti, yeni ismi ne oldu 2023? İstanbul Başakşehir FK RAMS Başakşehir mi oldu? Medipol Başakşehir takımının yeni adı RAMS Başakşehir mi oldu? İşte ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR FK İSMİ Mİ DEĞİŞTİ? TAKIMIN YENİ ADI NE OLDU?

Başakşehir FK ile RAMS Global arasında imzalanan kulüp isim sponsorluğu anlaşmasıyla birlikte kulübün adında değişikliğe gidildi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu itibarıyla üç sezon boyunca RAMS Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği belirtildi.

İLERLEYEN GÜNLERDE LANSMAN DÜZENLENECEK

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Takımımız 2023-2024 sezonu itibariyle üç sezon boyunca RAMS Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kulübümüz, uluslararası bir marka olan; gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası RAMS Global ile kulüp isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulübümüz ilerleyen günlerde RAMS Global ile lansman düzenleyecek. Anlaşmanın Başakşehirimize ve RAMS Global'e hayırlı olmasını temenni ediyoruz.