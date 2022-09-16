Başakşehir - Fiorentina maç özeti (VİDEO) Başakşehir - Fiorentina maç özeti izle! Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi A grubu maçında Başakşehir - Fiorentina karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Başakşehir - Fiorentina maç özeti! Başakşehir - Fiorentina maç özeti izle (VİDEO)

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Fiorentina maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir - Fiorentina maçı 3-0 Başakşehir galibiyeti ile sonuçlandı.