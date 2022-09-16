Başakşehir - Fiorentina maç özeti izle! Başakşehir - Fiorentina maç özeti (VİDEO) Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir - Fiorentina maç özeti izle VİDEO UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi A grubu maçında Başakşehir - Fiorentina karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Başakşehir - Fiorentina maç özeti!