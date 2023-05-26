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Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir, 111'inci dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Uzatmalarda sağ kenarda oynamaya başlayan Caner'in açtığı ortaya kafayı Keny vurdu ve Başakşehir skoru eşitledi. İki maçın toplam skorunda 3-2 üstünlük yakalayan Başakşehir, adını finale yazdırdı.

Sivasspor'la ilk maçta 0-0 berabere kalan ve Kadıköy'deki rövanşta rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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