Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir, 111'inci dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Uzatmalarda sağ kenarda oynamaya başlayan Caner'in açtığı ortaya kafayı Keny vurdu ve Başakşehir skoru eşitledi. İki maçın toplam skorunda 3-2 üstünlük yakalayan Başakşehir, adını finale yazdırdı.
Sivasspor'la ilk maçta 0-0 berabere kalan ve Kadıköy'deki rövanşta rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım olmuştu.
Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.