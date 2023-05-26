Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?