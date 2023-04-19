Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Fenerbahçe, deplasmanda yine geriden gelerek kazandı

Son Dakika: Kanarya yine geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti

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BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Başakşehir - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Başakşehir - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.