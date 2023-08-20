Trendyol Süper Lig maçında Başakşehir - Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fatih Karagümrük hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Fatih Karagümrük şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Fatih Karagümrük şifresiz mi?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi ve Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Fatih Karagümrük hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

20-08-2023 BAŞAKŞEHİR VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir-Fatih Karagümrük Maçı, 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Fatih Karagümrük Maçı, saat 19:15 başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.