Transferin son saatleri alev aldı! Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi

RAMS Başakşehir, transfer döneminin son saatlerinde Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Dennis'in 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Başakşehir'de kalacağı belirtildi.

Bu sezona kötü başlayan ve henüz puanla tanışamayan Başakşehir, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 27 maçta görev alırken söz konusu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist kaydeti.