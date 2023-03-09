Başakşehir elendi mi? Başakşehir Gent turu kim geçti?
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geliyor. Peki, Başakşehir elendi mi? Başakşehir Gent turu kim geçti?
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleştiği Gent, Belçika'nın son dönemde en çok dikkati çeken takımı olarak ön plana çıkıyor. Başakşehir elendi mi? Başakşehir Gent turu kim geçti?
BAŞAKŞEHİR ELENDİ Mİ?
Belçika'nın bir numaralı liginde 1989-90 sezonundan beri mücadele eden Gent, ilk şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşadı.
Ertesi sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Gent, bunu başaran ilk Belçika takımı oldu.
Maçlarını 20 bin kişilik KAA Gent Stadı'nda oynayan takımın teknik direktörlüğünü ise Belçikalı Hein Vanhaezebrouck yapıyor.
Karabağ'ı elemişti
Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılan Gent, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omania Nicosia'ya 2 maçta da 2-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.
Mavi-beyazlılar, Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock Rovers ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.
Rakibini penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Gent, Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
Başakşehir Genteşleşmesinde 16 Mart Perşembe günü yapılacak maç sonrası turu geçen taraf belli olacak.