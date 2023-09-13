Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Rams Başakşehir, ismi Beşiktaş ile de anılan Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. Başarılı futbolcunun sözleşmesi aslen 30 Haziran 2024'te sona erecekti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 30 yaşındaki başarılı futbolcusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI

Son zamanlarda ismi Süper Lig devi Beşiktaş ile de anılan 30 yaşındaki başarılı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecekti.