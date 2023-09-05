Başakşehir'de sel mi var? SEL FELAKETİ! Başakşehir'de sel son durum!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için art arda gelen kuvvetli sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerin megakentte kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Başakşehir'de yaşanan sel görüntüleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşıldı. Peki, Başakşehir'de sel mi var? İşte, Başakşehir sel son durumu!

Başakşehir'de sel! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için art arda gelen kuvvetli sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerin megakentte kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Başakşehir'de yaşanan sel görüntüleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşıldı. Peki, Başakşehir'de sel mi var? İşte, Başakşehir sel son durumu haberimizde...

BAŞAKŞEHİR'DE SEL



İstanbul'a art arda yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak yağış Başakşehir'de hayatı felç etti. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü.

METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Başakşehir'den gelen görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

MİLLET KIRAATHANESİNİ SU BASTI

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin sele teslim olduğu görüldü.

İÇERİDE MAHSUR KALDILAR

Kıraathanede mahsur kalan çoğu genç çok sayıda kişi ise, bele kadar gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.