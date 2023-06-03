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Başakşehir'de Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Otomobil Haberleri

Başakşehir'de makas atarak ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Kaza anı bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de makas atarak ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Kaza anı bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 20.43 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne istikametinde hızla ilerleyen bir otomobil, İETT otobüsü ile yan şeritte bulunan otomobil arasından makas atarak geçmeye çalışırken otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı bir araçta bulunan araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Tragger Edirne Otomobil Haberler

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