Başakşehir'de 'Down Sendromu ve Spor Çalıştayı' düzenlendi

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, down sendromlu vatandaşları spor alanında desteklemek için akademisyenler, özel sporcular ve aileleri bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Down Sendromu ve Spor Çalıştayı" düzenledi. Down sendromlu vatandaşların spor alanında desteklenmesi amacıyla düzenlenen Down Sendromu ve Spor Çalıştayı, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden çok sayıda akademisyeni, alanında deneyimli isimleri, özel sporcuları ve down sendromlu çocuğu olan aileleri bir araya getirdi. Çalıştayda, "down sendromlu antrenman", "down sendromlularda beslenme ve ergojenik destek", "down sendromlularda yaşam boyu öğrenme ve spor", "down sendromlularda spor hukuku" ve "yerel yönetimlerde down sendromu" başlıkları altında 5 komisyon oluşturuldu. Komisyonların yanı sıra "down sendromuna genel bakış" adlı panel ile down sendromu ve spor tüm yönleriyle ele alındı.

Çalıştay öncesinde açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Şu anda yeni belediye binamızdayız. Bugün iki güzelliği yaşayacağız. Birincisi; belediye binamızın aktif olarak çalışmaya başladı. İkincisi de Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'yla down sendromlu kardeşlerimizin sporla birlikte şehre nasıl adapte edildiğini konuşacağız. Bugün çalıştayımızda önce 72 akademisyenimizle bir çalıştay oluşturacağız. 5 komisyonumuz var. Bu, Türkiye'de ilk defa uygulanmış bir proje. İnşallah bu proje neticesinde down sendromlu kardeşlerimiz şehir içerisindeki adaptasyonunu hızlıca sağlamış olacak. Biz bunun için akademisyenlerimizle, sporcularımızla, bu işe katkı sağlayacağını düşündüğümüz tüm partnerlerimizle çalıştayımızı gün içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

Duygu ve düşüncelerini anlatan 22 yaşındaki milli sporcu Furkan Özdemir, "Yasin Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ben futbolu seviyorum. Çok mutluyum. İnşallah nisanda Güney Amerika'ya gideceğiz. Dünya şampiyonu olup buraya geleceğiz" dedi.

Çalıştayın açılışı müzisyen Onur Basri Aksu'nun piyano resitaliyle başladı. Ardından ünlü sanatçıların, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'yle ilgili gönderdiği videolar izletildi ve dallarında başarılı olan sporculara ödülleri verildi.