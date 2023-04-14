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Başakşehir'de ceza sınırında bulunan futbolcular! Başakşehir'de hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Başakşehir'de ceza sınırında bulunan futbolcular! Başakşehir'de hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Gündem Haberleri

Başakşehir'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Başakşehir'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Başakşehir'de ceza sınırında bulunan futbolcular!

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Başakşehir'de cezalı ve sakat futbolcular! Başakşehir'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Başakşehir'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Başakşehir'de ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

BAŞAKŞEHİR'DE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

-

SARI KART SINIRINDA

Leo Duarte

Ahmed Touba

SAKAT & KADRO DIŞI

Stefano Okaka (Sakat)

Serdar Gürler (Sakat)

Edgar Ie (Sakat)

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