Başakşehir Cherno More hangi kanalda? Başakşehir Cherno More maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Başakşehir Cherno More maçı hangi kanalda? Başakşehir Cherno More UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Cherno More maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Cherno More maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Cherno More maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAŞAKŞEHİR CHERNO MORE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Cherno More maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Cherno More maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Başakşehir Cherno More maçını izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR CHERNO MORE MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Cherno More maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.