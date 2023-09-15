Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Dermatokozmetoloji Merkezi açıldı

"Donanımsız merkezlerin varlığına önemli bir engel olacak"

Prof. Dr. Yiyit, "Bu alanı doldurmazsak yaşamsal riskleri getiren merkezlere doğru yöneliyor"

İSTANBUL - Son yıllarda estetik uygulamalara ilgi giderek artarken işlemlerin güvenilir ellerde yapılması büyük önem taşıyor bu çerçevede Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de Dermatokozmetoloji Merkezi açılışı yapıldı. Saç ekimi dahil birçok işlemin yapılacağı merkezle ilgili hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Profesyonel ellerde yapılması gereken bir hizmet, biz bu alanı doldurmazsak maalesef eğitimsiz, kontrolsüz hatta olması gereğinden çok uzakta yaşamsal riskleri beraberinde getiren ellere ve merkeze doğru yöneliyor. Dökülen saçların tekrar yerine getirilmesi gibi birçok işlemin yapılacağı bir merkezden bahsediyoruz. Hem bizim hem de ülkemizin sağlık turizminden aldığı payın büyümesine vesile olacağız. Hizmet alanın da emin olacağı bir merkez, kamu olarak bu işi bu denli organize yapan ilk kurumuz" dedi.

Son yıllarda estetik uygulamalara ilgi giderek artarken uzmanlar bu işlemlerin ehil ellerde yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Hem sağlık problemlerinin çözümü hem kişilerin estetik taleplerinin karşılanmasında doğru sonuçların elde edilmesi için merkezlerin hekim, malzeme ve hijyen gibi konularda yeterlilik sağlaması gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de dermatoloji bölümü bünyesinde Dermatokozmetoloji Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koodinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yöneticileri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Merkezin açılış kurdelesi kesilirken uygulamaların güvenilir noktalarda yapılmasının önemine dikkat çekildi. Şehir hastanesindeki merkezde saç ekimi, mezoterapi, botoks, dolgu, kimyasal peeling, saç ve cilt için uygulanan PRP işlemine kadar birçok hizmetin verileceği ifade edildi. Merkezde açılışla birlikte saç ekimi için başvuran ilk vatandaşın da işlemlerine başlandı.

"Kamu olarak bu işi bu denli, organize yapan ilk kurumuz"

Şehir hastanesinin açılışından bu yana birçok alanda önemli işlere imza attığını ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koodinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Kuruluşumuzun henüz 3'üncü yılını doldurmuş bir merkeziz ama bu 3 yıla çok şey sığdırdık. Ülkemizdeki en büyük dermatoloji kliniklerinden birisi bize ait, 4 akademisyen ve 70'e yaklaşan asistan sayısıyla büyümeye de devam ediyor. Kliniğimizin içerisinde bugün bir kozmetik merkez açıyoruz. Profesyonel ellerde yapılması gereken bir hizmet ama biz bu alanı doldurmazsak maalesef eğitimsiz, kontrolsüz hatta olması gereğinden çok uzakta yaşamsal, sağlıksal riskleri beraberinde getiren ellere ve merkeze doğru yöneliyor. Bu işin eğitiminin çok üst düzeyde verileceği ve vatandaşların eğitimli, donanımlı, uzman hekimlerden bu hizmeti alabileceği bir merkezi açıyoruz. Daha iyi hissetmek adına yapılan bir sürü işlem var, dökülen saçların tekrar yerine getirilmesi gibi bu tür birçok işlemlerin yapılacağı bir merkezden bahsediyoruz. Sağlık turizmi gibi ülkemiz için her geçen gün büyüyen bir değer var, bu değerin içinde de kozmetik önemli bir yer kaplıyor. Özellikle sağlık turizmi hastalarından da biz kamu olarak büyük bir pay almaya başladık. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak şu anda kamunun yaptığı sağlık turizminin yüzde 40'ını yapıyoruz. Bu alanda da var olmak hem bizim hem de ülkemizin sağlık turizminden aldığı payın büyümesine vesile olacağız. Birçok rahatsızlık vücudumuza, cildimize etki bırakıyor, kozmetik aynı zamanda bu hasarların da iyileştirilmesi demek, bu sadece güzellik olarak algılanmasın. Uygun olmayan, yeterli donanıma, eğitime sahip olmayan merkezlerin varlığına belki de önemli bir engel konmuş olacak. Bu anlamda hizmet verenin hem gönül rahatlığıyla çalıştığı, hizmet alanın da emin olacağı bir merkezin açılışını yapıyoruz. Biz kamu olarak bu işi bu denli, organize, düzenli yapan ilk kurumuz, inşallah biz bundan sonrakilerin de önderi olacağız" dedi.

"Saç ekim hizmetini, saç bakım hizmetiyle birlikte sunmaya başlayacağız"

Vatandaşların uygulamalar için ehil elleri tercih etmesi gerektiğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Dermatoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Zafer Türkoğlu, "Bugün de kamuda ilk kez uygulanacak olan kozmetik işlemlerdeki saç ekim alanına başlıyoruz ve hastalarımıza saç ekim hizmetini, saç bakım hizmetiyle birlikte sunmaya başlayacağız. Bu kliniği kurmamızın amacı merdiven altı uygulamaların zaman içinde, son yıllarda artması. Hastalarımızdan böyle bir talep vardı, bu talebin güvenli, kaliteli, yan etki, komplikasyon kontrolünün en yüksek derece bir hastane, ekip tarafından yapılması bizim hedefimizdi, biz burada bu hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Sağlık turizminde ülkemizi güvenli, kaliteli bir anlayışla temsil etmek de bizi heyecanlandırıyor. Yüz antiaging, leke işlemleri, vücuda uygulanan antiaging, damar işlemleri hepsini yağacağız. Profesörler, doçentler eşliğinde bunu uygulamak üzere yola çıktık ve belli ölçüde sağlayacağımız kalite ile vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"4-5 yıldır aklımdaydı böyle bir kurumda yaptırmak daha güvenilir olur"

Uzun süredir saç ektirmeyi düşündüğünü ve güvenilir bir yerde olmak istediğini söyleyen 43 yaşındaki Talat Dündar, "Aslında 4-5 yıldır aklımdaydı böyle büyük, saygın bir kurumda yaptırmak daha güvenilir olur diye düşündüm. Daha önce çok araştırdım, birçok vaka da gördüm, inşallah burası bizim için daha iyi olacak. Devlet hastanesinde ilk hasta oldum, bunun için de biraz heyecanlıyım, inşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.