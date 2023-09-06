Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su basmasının ardından, hastane hizmet veriyor mu ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi kapalı mı soruları gündeme geliyor. Başakşehir sel baskınında birçok yer ciddi derecede etkilenirken, şiddetli yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. Peki, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmet veriyor mu, kapalı mı?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. Vatandaşlar Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmet veriyor mu, kapalı mı sorularına yanıt arıyor. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin kuzey kesimlerini vurdu. Başakşehir sel baskını sonrasından sokaklar göle dönerken, araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmet veriyor mu, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'Nİ SU BASTI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin kuzey kesimlerini vurdu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Son gelen görüntülerde bahçenin de sular altında kaldığı görüldü.

ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ HİZMET VERİYOR MU, KAPALI MI?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Başakşehir ve Arnavutköy'ü olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. Hastanenin yağmurla birlikte su almaya başlaması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, hastane personelinin suları tahliye etmeye çalıştığı ve bazı bölümlerde su birikintilerinin olduğu görüldü. Öte yandan hastane bahçesinden gelen görüntülerde ise bahçenin sular altında kaldığı kameralara yansıdı.