Başakşehir - Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Başakşehir maçı özeti izle! Başakşehir Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir ve Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir -Beşiktaş maç özeti! Başakşehir Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Başakşehir Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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Başakşehir - Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Başakşehirve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Başakşehir ile Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler BaşakşehirBeşiktaş maç özeti! BaşakşehirBeşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, BaşakşehirBeşiktaş maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER!

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Omar Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

CANLI ANLATIM

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

45' İlk yarının sonuna en az 8 dakika ilave edildi.

40' Tayyip Talha sedyeyle kenara geldi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Onun yerine Saiss oyund

39' Mete Kalkavan sedye istedi. Tayyip Talha maça devam edemeyecek gibi duruyor.

38' Beşiktaş'ta Tayyip Talha bir sakatlık geçirdi ve kendini yere bıraktı.

35' Kırmızı kart: Başakşehir'de Adnan Januzaj, Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Mete Kalkavan, VAR'da izleyip kartı gösterdi. Januzaj, dengesini kaybedip kaydığını ve bilinç yapmadığını söyleyip itiraz etti. Sonuç değişmedi.

24' Tempo bu bölümde düşük. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.

15' GOL: Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın şık golüyle öne geçti. Ceza sahasında rakip defansı karşısına alıp çalımlayan Aboubakar, uzak köşeye gönderdiği şutla kaleciyi çaresiz bıraktı.

8' Bu bölümde Başakşehir topla daha fazla oynayan taraf olarak göze çarpıyor.

6' Beşiktaş'ta Omar Colley, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

3' Redmond topla ceza sahasına ilerledi. Hızını alamayıp topla birlikte dışarı çıktı.

1' Maç başladı

M.BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

M.Başakşehir- Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.