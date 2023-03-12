Başakşehir-Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Beşiktaş maç kadrosu!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Başakşehir- Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Başakşehir-Başakşehir maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Başakşehir-Başakşehir ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Başakşehir Başakşehir derbi kadrosu!
Başakşehir Başakşehir kadrosu! Başakşehir ile Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Başakşehir ve Başakşehir maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Başakşehir-Başakşehir maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Başakşehir-Başakşehir ilk 11'ler! Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? Detaylar haberimizde...
M.BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?
12 Mart Pazar günü oynanacak olan M.Başakşehir- Beşiktaş karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER!
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Omar Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.