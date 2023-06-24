Başakşehir Belediyesi, Konut Projeleri ve Kentsel Yenileme Çalışmalarını Tamamladı
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Mavera Comfort ve Yuvam Bahçeşehir Evleri projelerinde anahtar teslim törenine katıldı. Kentsel yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kartoğlu, riskli bina stokunu sıfıra indirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Şehrin dokusunu bozmadan yaşam kalitesi yüksek yeni konut projelerini Başakşehir'e kazandırdıklarını belirten Kartoğlu, "Temelini büyük bir heyecanla attığımız Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort'ta 706 konut ve 127 ticari birimin anahtar teslimleri yapılmaya başlandı. Ülkemize örnek olan projemiz, peyzaj ve sosyal alanlarıyla da göz dolduruyor. Sosyal konut çalışmalarımız kapsamında inşa ettiğimiz bir diğer projemiz ise Yuvam Bahçeşehir Evleri'ydi. 953 konut ve 37 ticari alandan oluşan bu projemizi de tamamlayarak anahtar teslimlerimizi yaptık" diye konuştu."PROJELERİMİZ HIZLA YÜKSELİYOR"İlçe genelindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünün altını çizen Kartoğlu, "Başakşehirli komşularımız, 1 Temmuz itibariyle Bahçeşehir'in en merkezi noktasında yer alan Yuvam Bahçeşehir Evleri'ndeki yeni hayatlarının ilk gününe merhaba diyecek. Diğer taraftan kentsel yenileme çalışmalarımız kapsamında Şahintepe, Güvercintepe ve Ziya Gökalp mahallelerimizdeki projelerimiz hızla yükseliyor" ifadelerini kullandı.
"NE YAPARSAK ŞEHRİMİZ VE KOMŞULARIMIZ İÇİN YAPIYORUZ"
Kentsel yenileme çalışmaları kapsamında gelinen son durum hakkında da bilgi veren Kartoğlu, "2009'da yüzde 50 olan riskli bina stokumuzu, kentsel yenileme çalışmalarımızla yüzde 13'e indirdik. 5 yıl içinde bu oranı sıfıra düşürmeyi hedefliyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Konforlu ve depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturmak adına çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Ne yaparsak şehrimiz ve komşularımız için yapıyoruz. Sürdürülebilir şehircilik anlayışımızla yerinde ve kalıcı çözümler üretiyor, yaşam alanlarımızı daha modern, konforlu ve işlevsel hale getiriyoruz" dedi.