Başakşehir Belediyesi, Konut Projeleri ve Kentsel Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Şehrin dokusunu bozmadan yaşam kalitesi yüksek yeni konut projelerini Başakşehir'e kazandırdıklarını belirten Kartoğlu, "Temelini büyük bir heyecanla attığımız Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort'ta 706 konut ve 127 ticari birimin anahtar teslimleri yapılmaya başlandı. Ülkemize örnek olan projemiz, peyzaj ve sosyal alanlarıyla da göz dolduruyor. Sosyal konut çalışmalarımız kapsamında inşa ettiğimiz bir diğer projemiz ise Yuvam Bahçeşehir Evleri'ydi. 953 konut ve 37 ticari alandan oluşan bu projemizi de tamamlayarak anahtar teslimlerimizi yaptık" diye konuştu.

"NE YAPARSAK ŞEHRİMİZ VE KOMŞULARIMIZ İÇİN YAPIYORUZ"

Kentsel yenileme çalışmaları kapsamında gelinen son durum hakkında da bilgi veren Kartoğlu, "2009'da yüzde 50 olan riskli bina stokumuzu, kentsel yenileme çalışmalarımızla yüzde 13'e indirdik. 5 yıl içinde bu oranı sıfıra düşürmeyi hedefliyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Konforlu ve depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturmak adına çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Ne yaparsak şehrimiz ve komşularımız için yapıyoruz. Sürdürülebilir şehircilik anlayışımızla yerinde ve kalıcı çözümler üretiyor, yaşam alanlarımızı daha modern, konforlu ve işlevsel hale getiriyoruz" dedi.