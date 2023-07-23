Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nden Anne Kız Kampı

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), anneler ve kızları için Şamlar Tabiat Parkı'nda 'Anne Kız Kampı' düzenledi. Keyifli etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşi Kübra Kartoğlu ve kızı Beren Kartoğlu da katıldı. Ortaöğretim çağındaki kız çocukları ve anneleri, sosyalleşmeleri ve kaynaşmaları için düzenlenen Anne Kız Kampı'nda bir araya getirildi. Kampa katılan anneler ve kızları bir gece kaldıkları kamp boyunca birbirinden güzel aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Şamlar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kampı ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, anneler ve kızlarıyla bir süre sohbet etti. Ayrıca kampa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşi Kübra Kartoğlu ve kızı Beren Kartoğlu da katıldı. Çadır kurma ve düğüm atma eğitimi aldılar. Kampta ilk başta katılımcılara çadır kurma ve düğüm atma eğitimi verildi. Ardından hep beraber akşam yemeği yenildi. Yemek sonrası yürüyüş yapan ve kamp ateşi yakan katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Ayrıca kamp boyunca çeşitli aktivitelerde bulunan anneler ve kızları, Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. 'Yasin Başkanımıza teşekkür ediyoruz' diyen katılımcılar, kampı çok beğendiklerini dile getirdi.

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), anneler ve kızları için Şamlar Tabiat Parkı'nda 'Anne Kız Kampı' düzenledi. Keyifli etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşi Kübra Kartoğlu ve kızı Beren Kartoğlu da katıldı.

Ortaöğretim çağındaki kız çocukları ve anneleri, sosyalleşmeleri ve kaynaşmaları için düzenlenen Anne Kız Kampı'nda bir araya getirdi. Kampa katılan anneler ve kızları bir gece kaldıkları kamp boyunca birbirinden güzel aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Şamlar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kampı ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, anneler ve kızlarıyla bir süre sohbet etti. Ayrıca kampa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşi Kübra Kartoğlu ve kızı Beren Kartoğlu da katıldı.

Çadır kurma ve düğüm atma eğitimi aldılar

Kampta ilk başta katılımcılara çadır kurma ve düğüm atma eğitimi verildi. Ardından hep beraber akşam yemeği yenildi. Yemek sonrası yürüyüş yapan ve kamp ateşi yakan katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Ayrıca kamp boyunca çeşitli aktivitelerde bulunan anneler ve kızları, Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti.

"Yasin Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Kampı çok beğendiğini dile getiren Songül Erim, "Belediyemizin bize sunduğu imkanları ve aktiviteleri takip ettiğimiz Başakşehirli uygulamamız var. Bu kampı da oradan gördük ve arkadaşlarıma söyledim. Burayı çok beğendim. Daha öncesinde de kızım izci kampına katılmıştı. 'Seninle beraber gidelim' dedi, kızım. Bu tür etkinlikler için Yasin Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir kampta olması gereken her şey düşünülmüş"

Anne Kız Kampı'nı çok beğendiğini söyleyen Büşra Doğan da, "Kampı güzel bulduk. Bir kampta olması gereken her şey düşünülmüş. Burada çadır kurulumu gösterildi. Sonra izcilikte kullanılan düğüm teknikleri anlatıldı. Başakşehirli anneler ve kızların buraya katılmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. İstanbul'da böyle bir yerin olması ve böyle bir imkanın sunulması çok güzel. Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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