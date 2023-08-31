Başakşehir Belediyesi Güvencesiyle 'Ebruli Başakşehir' Projesi Tanıtıldı

Başakşehir Belediyesi tarafından güvence altına alınan 'Ebruli Başakşehir' projesi tanıtıldı. Proje kapsamında ilk etapta 263 daire satışa sunulacak ve sakinlere yemyeşil bahçeler, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu parkurları gibi imkanlar sunacak. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projenin hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve vatandaşlara sunulacağını belirtti.

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile inşa edilecek 'Ebruli Başakşehir' projesinin tanıtımı yappıldı. İlk etapta 263 daire satışa sunulacak projenin tanıtım toplantısında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Yemyeşil bahçelerle çevrili, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu parkurları ile sakinlerine hayaller kadar etkileyici bir yaşamın kapıları yeni projemizde açılacak' dedi.

Ebruli İnşaat tarafından inşa edilecek proje kapsamında ilk etapta 263 daire satışa sunulacak. 'Her ailenin hayali' sloganıyla hayata geçirilen proje, 2+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip, depreme dayanıklı 728 daireden oluşacak.

'HIZLA PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Projenin tanıtım lansmanda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Ebruli inşaatla Başakşehir güvencesiyle yeni bir projenin bugün lasmanını yaptık. Proje yaklaşık 700 konutluk. Projeyi hızlıca tamamlayıp vatandaşımıza sunmuş olacağız. Başakşehir aynı zamanda farklı projelerin yapıldığı dönüşüm süreçlerinin de yoğun yaşandığı bir ilçedir. Başakşehir içerisinde sosyal ve dönüşüm anlamında ciddi bir konut seferberliği var. Dönüşümün çok yoğun olduğu bu günlerde riskli bina ortalamasının yüzde 13'lere düşmüş olması ve hedefini yakın bir tarihte sıfır noktasına indireceğiz. Ziya Gökalp ve Şahintepe mahallemizde de dönüşüm süreçlerimiz kalan mahallelerimiz hızlıca bitecek. İlçemizde dönüşmüş olan yeni binalarıyla mutluluğu ve huzuru yaşayan vatandaşlarımız hem buradaki projeyle hem o mahallerimizdeki projelerle hep birlikte başarmış olacağız. Güçlü bir firma ve inşallah vatandaşlarımıza kalitesini de göstererek hızlıca anahtar teslimini de yapacağız' ifadelerini kullandı.

'BAŞAKŞEHİR İSTANBUL'UN GÖZBEBEĞİ'

Proje hakkında bilgi veren Ebruli İnşaat Genel Müdürü Müslim Güzel ise 'Başakşehir, İstanbul'un gözbebeği konumunda bulunuyor. Bölgenin prestijine bir nebze de olsa katkı sağlamış olacağız. Aile merkezli projemiz kapsamında, sosyal donatı alanlarımıza büyük önem veriyoruz. Değeri her geçen gün yükselen Başakşehir'de yeni bir yaşamın kapılarını hep birlikte açacağız. Cazip ödeme seçenekleriyle de kolaylık sağlayacağız. Üzerinde titizlikle çalıştığımız projemiz Türkiye'nin önemli sağlık merkezi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne de komşu olacak' diye konuştu.